全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を「BS12 SVリーグ中継2025-26」で放送している。3月29日（日）は男子の注目カード、「サントリーサンバーズ大阪」と「注目の上位対決！「BS12 SVリーグ中継2025-26」3月29日（日）は「サ