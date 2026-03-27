ロシア産業企業家同盟の年次総会で握手するショーヒン会長（右）とプーチン大統領＝26日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア主要企業が参加する経済団体、ロシア産業企業家同盟のショーヒン会長は26日、モスクワで開催された年次総会で、ロシア当局による最近の通信制限を巡り、「企業や市民の生活を困難にしている」と苦言を呈した。年次総会にはプーチン大統領も出席していた。ショーヒン氏は、安全保障上の必要