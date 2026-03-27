お笑いコンビ「中川家」の剛が27日放送のニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」に出演。2人の息子の「授業料が終わりました」と報告した。剛は双子の父で、番組の冒頭に「とにかくね、子供の授業料が終わりました」と言い、「ああ〜、終わった〜長かった」としみじみ。礼二も「ちょっと一丁あがりやね、うらやましい〜」と語った。剛はさらに「たっかい！もう…本当に…終わった〜！」と言い、礼二から「大分また変わって