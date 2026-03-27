東京・北区のマンション解体現場でがれきが崩れ、近くの歩道や車道の通行ができなくなっています。27日午後3時20分ごろ、北区田端新町で「解体現場が崩れて歩道ががれきで埋まっている」と目撃した人から110番通報がありました。現場周辺にいた人：ものすごい音がした。（今まで）聞いたことのないような地響きでババーンって。砂煙がバーッと上がっていてすごかったね。警視庁によりますと崩れたのは、4階建てマンションの解体工