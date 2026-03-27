キングコング・西野亮廣が２７日、都内で行われた自身が制作総指揮を務めたオリジナルアニメ「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の公開初日舞台あいさつに永瀬ゆずな、ＭＥＧＵＭＩ、小芝風花、相方のカジサック（梶原雄太）らと出席した。西野はおなじみの赤いウエアで登場したカジサックの堂々たる姿に「衣装のトーンが一人だけ浮いてる。気分が悪い」と吐き捨てるように言い、冒頭から観客を笑わせた。カジサ