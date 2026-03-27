◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝大阪桐蔭4―3英明（2026年3月27日甲子園）春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で春夏通じて初めて8強入りした英明（香川）を4―3で下し、3年ぶりの4強入りで、歴代単独5位の春夏通算81勝を挙げた。29日の準決勝では優勝した22年以来、4年ぶりの決勝進出をかけ、専大松戸（千葉）と対戦する。2日連続で1点差の激闘を勝利に導いたのは勝負強い4番打者だ。「4番・指名