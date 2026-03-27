アメリカ･コロラド州でパトロール中の警察官が目撃したのは、ピョンピョンと飛び跳ねる動物。警察官：これワラビーだよ。家に入っていくワラビー。警察官：「チャーリー」っていうの？実はこの家に住んでいる“飼いワラビー”だったのです。名前はチャーリー。SNSで話題の“有名人”でした。警察官：おおぅ…モッフモフだなぁ。飼い主の目を盗んで散歩に出ていたのでしょうか。チャーリーは無事、自分の家に戻ってきました。一方、