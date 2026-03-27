3月27日までに、28日からスタートするドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）の公式Instagramが更新され、主演を務めるアイドルグループSnow Manの岩本照（ひかる）がカウントダウン動画に登場した。その近影が話題となっている。「このドラマは、岩本さんとTravis Japanの松田元太さんがダブル主演を務めます。岩本さんはファッションモデルのカラちゃん役を務め、松田さん演じるサウナが大好きなヘアスタイリス