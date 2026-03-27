◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が開幕戦で今季1号を放った。2―3の3回の第2打席、WBCで同僚だった日本ハム・伊藤のスプリットを右翼席に放り込んだ。打った瞬間に分かる1号ソロで試合を振り出しに戻した。WBCでは悔しさを味わった二人。日本一とも言える打撃技術を誇る近藤は、まさかの13打数無安打。一方の伊藤は準々決勝・ベネズエラ戦で逆