神奈川県箱根町で行われた囲碁の第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第７局に勝利した芝野虎丸棋聖（２６）が、シリーズを制してから一夜明けた２７日、対局会場の「ホテル花月園」で記者会見に臨んだ。会見後には同町の岡田美術館で記念撮影し、笑顔を見せた。３年ぶり２度目の挑戦となった芝野棋聖は、５連覇と「名誉棋聖」資格の獲得がかかっていた一力遼名人（２８）とフル