トルコでカメラが捉えた事故の瞬間。混み合う幹線道路を走る1台の車。車線変更しようとした次の瞬間、後ろから来たバイクが避けきれず、車と衝突。運転していた女性は投げ出されてしまいますが、わずか数cmのところで車の下敷きになるのを免れました。車を止め、外に出てきた車の運転手。座り込む女性に駆け寄るのかと思いきや、負傷した女性には目もくれず、愛車の損傷を確認して頭を抱えています。その後もしばらく車を見つめる