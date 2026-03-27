3月26日までに、モデルの水原希子が下着・ルームウェアブランド『Cou Cou Intimates（クク・インティメイツ）』のInstagramに登場。同ブランドの下着を着用したショットを披露したが、その姿が話題となっている。同ブランドは、欧米を中心にセレクトショップやECで展開されており、オーガニックコットンを中心にしたランジェリー＆ラウンジウェアのブランド。投稿には、水原がキャンペーンモデルを務めるスプリングキャンペー