3月26日、女優・芦田愛菜が、主演を務めるドラマ『片想い』（NHK）に出演。ドラマ内で見せた“あるシーン”が、話題を集めている。同作は、岩手県盛岡市を舞台に、隣同士の家で育った優衣（芦田愛菜）と、年上の幼馴染のケンケンこと健二（岡山天音）の物語。芦田は、岡山演じる健二に昔から憧れ、片想いしている役どころだ。26日に放送された前編では、仕事をうまくこなせず会社を辞めた優衣が、健二の実家の豆腐屋で働くこと