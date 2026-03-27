ボートレース宮島の「中日スポーツ賞」は２７日、予選２日目が行われた。岩永雅人（３９＝愛知）は９Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを決め、４カド・下寺秀和の攻めを封じて押し切り今節初勝利。ここまで３、３、１着とオール３連対にまとめる。「前検と１走目は乗れない感じだったけど、乗り心地がついて足も良くなった。いいのはターン回りで伸びも余裕がある。（２連率）２０％のエンジンにしてはだいぶ出せている