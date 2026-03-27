都会は格上で、地方は格下ーー。元フィギュアスケート選手の村上佳菜子が告発した「都市マウント」に対する違和感が話題を呼んでいる。「それは3月25日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）での一幕でした。この日は『東名阪の女が大激論SP』ということで、東京、名古屋、そして大阪の出身タレントがそれぞれ、自分たちの街の魅力を語り合いました。名古屋市中区出身の村上さんは『東京人に対してちょっと許せない