ボートレース尼崎の「阪神電車ジェット・シルバー杯」が２７日、開幕した。林風音（１７＝愛知）は２Ｒで６コースから６着。「すごく乗りづらいわけではないですが、違和感があるのでペラをやります。足はすごく下がることはなかった」と課題はあるものの、悲観するほどではない。昨年１１月にデビューの現役最年少。「骨が丈夫」なのが自慢だ。「小学校の時に５キロくらいの石を足の親指のところに落として、病院に行った