巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２７日の開幕戦・阪神戦（東京ドーム）に「１番・左翼」で先発出場し、初回からいきなり先頭打者アーチを描いた。開幕初日から豪快な特大弾を披露した。キャベッジは初回に相手先発・村上の２球目・内角低めの直球をすくい上げると、打球は右翼スタンド手前に着弾。この一発は１２球団最速弾となった。背番号１３は打球がスタンドへ入るのを確認しながら、ゆっくりと走り出した。そ