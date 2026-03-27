『前田敦子写真集 Beste』（講談社）の発行部数が、紙・電子合わせて累計5.3万部を突破したことが発表され、未公開カットも解禁となった。【写真】前田敦子の美ボディがまぶしい未公開カット本書は、昨年芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。前田の写真集は2012年以来、約14年ぶりとなる。また、自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリース。主要電子書店にて軒並み1