ボートレース平和島の「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」は２７日、予選３日目が行われた。藤森陸斗（２７＝福岡）は３号艇で出走した前半１Ｒでまくり差してシリーズ２勝目。６号艇の後半１０Ｒは、１Ｍ展開がなくバック５番手も、森智哉に競り勝ち４着を確保した。３４号機は２連率４８％で、前節の優勝エンジン。序盤からハイパワーを発揮している。レース後も「後半はチルト０にして良かったですね