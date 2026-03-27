ミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ハーフパイプ女子で銅メダルを獲得した“文武両道ライダー”小野光希が、はかま姿で早大卒業を報告した。小野は２７日、自身のインスタグラムを更新。「早稲田大学を卒業しました本当にあっという間で特別な４年間でした！」と記し、はかま姿で卒業証書を持ったショットや、銅メダル獲得などの活躍に対して学術院長特別賞で表彰された証書の写真などをアップ。「競技との両立は大変な