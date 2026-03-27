ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（２１＝ムラサキスポーツ）が開幕戦巨人―阪神（２７日、東京ドーム）のセレモニアルピッチに登場した。木村は超満員のスタンドを見渡しながらグラウンドに登場。マスコットのジャビットとグータッチを交わしてからマウンドに立った。球はやや左へと逸れつつ、ノーバウンドで岸田のミットにギリギリでもしっかりと届いた。木村は「投げる前は緊