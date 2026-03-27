【MOBIUZ EX271QZ／EX321UZ】 EX271QZ：3月31日 発売予定 EX321UZ：4月 発売予定 価格：オープン ベンキュージャパンは、ゲーミングモニター「EX271QZ」および「EX321UZ」を3月31日より順次発売する。価格はオープン。 同社の「MOBIUZ」ブランドから新たなゲーミングモニター2製品が登場。「EX271QZ」は26.5インチの