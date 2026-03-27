フジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４２分）が２７日放送され、約２年間キャスターを務めた元ＮＨＫでフリーの青井実キャスターと約３年間、夕方の顔を務めた同局の宮司愛海アナの番組卒業を発表した。この日の番組の最後で２人の２年間を振り返るＶＴＲを紹介。まず、宮司アナが「『イット！』をご覧になっている皆さん、３年間、本当にありがとうございました」と頭を下