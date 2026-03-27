◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・今宮健太内野手が今季初打席で安打を放った。２回１死、カウント２―２からファウルとボールで粘り、７球目のツーシームを左前へ運んだ。ホークス一筋１７年目のベテランは「６番・遊撃」でスタメンに名を連ね、１４年連続の開幕遊撃スタメンでプロ野球新記録という金字塔を打ち立てた。吉田義男、石井琢朗、鳥谷敬、坂本勇人を超えたメモリ