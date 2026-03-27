◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・松川虎生捕手（２２）が「８番・捕手」でスタメン出場。両チーム無得点で迎えた２回２死二塁で、西武先発右腕の渡辺から中前に先制の適時打を放った。「とにかく必死に打ちました。先制することができてよかったです」と２年ぶりの１軍での安打がタイムリーとなり声を弾ませた。ルーキーイヤーの２２年には高卒新人でスタメンマスクをかぶるなど順調なスタート