2026年5月13日に発売される映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-rayより、ティザー映像が公開された。本作は通常版とDeluxe版の2形態で発売されるが、【Deluxe版】のみ映画本編のその後の世界を描いたドラマトラック「Today」が収録される。今回公開されたのは、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”のティザー映像だ。©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movieさらに、【Deluxe版】にのみ封入さ