ファントムシータが、新曲「もーいーかい？」を4月5日に配信することを発表した。本楽曲は、TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマとなっている。ボカロP・ひとしずく×やま△による書き下ろしで、ジャジーなイントロから、まるで終わらないかくれんぼのような、不思議でプレイフルな世界観が広がる一曲に仕上がっているという。繰り返される「もーいーかい？」という言葉