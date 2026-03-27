◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン）西武のドラフト１位・小島大河捕手が明大同期のロッテのドラフト２位左腕・毛利海大投手から記念すべきプロ初ヒットを放った。開幕戦の今試合に、小島は「９番・捕手」でスタメン出場、一方の毛利は開幕投手を務めた。ロッテが１点を先取し迎えた３回１死の小島の第１打席、２球目の１２４キロスライダーをはじき返した打球は一、二塁間を割った。プロ初打席で初安打とな