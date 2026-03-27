中村滉己が3月17日(火)、東京・渋谷 JZ Bratにて＜中村滉己 2ndアルバム『Next Trad』発売 & 大学卒業 記念ライブ＞を開催した。民謡歌手で津軽三味線奏者である中村滉己は、現在22歳。2歳で初舞台を踏み、今年2026年で芸歴20年かつ大学卒業という記念すべき節目を迎えた。3月18日には“民謡を聴く、を日常に。”というテーマで制作した最新アルバム『Next Trad』も発表され、この日のライブは中村滉己の門出を祝す、多幸感溢