◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）３年連続で開幕投手を任されたオリックス・宮城大弥投手は、自己ワーストタイの８失点で２回途中ＫＯされた。「開幕戦というゲームを任せていただいたのに、このような投球になってしまって申し訳ないです」ＷＢＣからチームへ合流し、２１日の阪神戦（京セラドーム大阪）で２回を３２球で無失点。球数制限のあったこの日は、初回から崩れた。１死から辰巳に四球