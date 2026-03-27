春アウターを新調したいけれど、できるだけ出費を抑えたい……。それなら、1,900円で買える【ワークマン】のブルゾンをチェックしてみて。今回は、着まわしが利いて大人コーデにも取り入れやすそうなアイテムをピックアップしました。優秀な機能性を備えているのも魅力です。 きれいめ派にもおすすめの春アウター 【ワークマン】「レディースエアロクラスターポケットブルゾン