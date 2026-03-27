メ～テレ（名古屋テレビ） 渇水が続く東三河地方に向けて、西三河と静岡県から水が送られることになりました。 水が送られることになったのは、深刻な水不足が続く愛知県の豊川水系です。 矢作川水系とつながる連絡管を使って幸田町から蒲郡市まで水を送るほか、静岡県の佐久間ダムからも豊川水系に水を送ります。 1日に送られる水の量は、矢作川からは最大5000立方メートル、静岡からは最大36万立方メӦ