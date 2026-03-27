◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）初めて開幕スタメンの座をつかんだ伊藤琉偉が今季１号を放った。「８番・二塁」で先発。１点を追う２回、１死から遊撃内野安打で出た岩田が、東の一塁けん制球を一塁手・ビシエドが取り損ねる間に三塁へ。カウント１―１から真ん中に入ってきたカットボールをフルスイング。打球は左翼席へ飛び込んだ。逆転の１号２ランに「岩田さんが三塁まで走ってくれたので犠牲フ