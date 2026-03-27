久保田利伸が、“『LA・LA・LA LOVE SONG』 40th Anniversary Celebration Movie”を公開した。本映像は、デビュー40周年を記念して久保田と縁のある著名人が集合し、「LA・LA・LA LOVE SONG」をそれぞれが久保田への“お祝いパフォーマンス”を行ったもの。久保田本人にも内緒の本企画とのことで、“久保田利伸”でしか交わることのない出演者による、40周年を祝うコラボレーション映像をぜひチェックしていただきたい。◆