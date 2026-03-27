今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの息子さんが小学4年生の時、中学受験に向けて塾に通いだす友達が増えてきました。中学受験は気になるもののイメージが持てず、息子さんは公立に通わせようと考えていたA子さん。しかし、義母は事あるごとに私立を勧めてきます。「どうしようかな……」中学受験をするかしないか迷い始めた、A子さん家族の選択は──。 中学受験 私の息子が小学4年生