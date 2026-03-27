メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城や東山動植物園では、27日に桜が満開、鶴舞公園も28日満開の予想ですが、花見客を狙った盗撮や置き引きに注意が必要なんです。 名古屋有数の桜の名所、昭和区の鶴舞公園では、約750本の桜が咲き誇り、あす満開となる予想です。今週末は絶好のお花見日和です。 4月12日まで「桜まつり」が開催中で、26日も多くの人が花見を楽しんでいました。 楽しいお花見の一方、注意しなければ