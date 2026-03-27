全国に展開する「ポケモンセンター」の一部店舗で、2026年3月下旬に開催予定だったイベントが中止された。具体的には、ポケモンのキャラクターが登場する「ポケモングリーティング」などが、「ポケモンセンターシブヤ」といった一部店舗で予定されていた。また、UUUMとポケモンが運営するYouTubeチャンネル「ポケるんTV」も26年3月27日にXを通じて、「本日より数日間、動画ならびにSNSの更新をお休みさせていただきます」と発表し