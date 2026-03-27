桑田佳祐が、オープニング主題歌を務めるアニメ『あかね噺』の放送開始と楽曲配信リリースを記念して、3月30日に発売する「週刊少年ジャンプ」18号にて「TVアニメ放送開始記念!! OP主題歌アーティスト豪華コラボアナザー表紙!!」が掲載されることを発表した。本企画では、『あかね噺』原作漫画・作画の馬上鷹将による描き下ろしの特別イラストが制作され、桑田佳祐と主人公・阿良川あかねが並び立つ“表紙風ビジュアル”が、誌面の