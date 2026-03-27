シンガー・ソングライターのチャペル・ローンが、俳優のジュード・ロウの11歳の娘を泣かせたとさせる騒動の発端となった警備員がコメントを発表。「すべての責任は自分にある」とした。21日にブラジルのサンパウロにあるホテル内で、チャペルのそばを通っただけのジュードの娘エイダが「ハラスメント」を行ったとして、警備員に「非常に攻撃的な口調」で詰められたことをエイダの母キャサリン・ハ