韓国のガールズグループ「BLACKPINK」のLISA(リサ)が27日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿の逆立ちショットを公開した。 【写真】スラリと長い脚も美しく…リゾートで魅せた開放的なひととき 「Go Bali?」とつづり、リゾート地でのカットを複数枚投稿。ショートパンツから伸びる長い脚を組んでソファに腰掛ける姿やバギーのアクティビティに興じるシーンなどに続き、カ