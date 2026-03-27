長田澪はザンクトパウリ戦で失点につながるミスを犯したミスを犯した夜、長田澪の心は沈んでいた。ただ、仲間の言葉に、コーチの映像に、周りの人たちの励ましに救われて心を震わせた。あれから4試合後、ブンデスリーガ第27節・ヴォルフスブルク戦で、21歳のGKはビッグセーブを連発し、敵地での勝利に歓喜の咆哮をあげた。「今日チームを助けられたのはものすごく嬉しい」--。その言葉の重さは、あの夜を知る者にしかわからない