高値が続くタマゴの価格について、日本養鶏協会は、夏ごろには落ち着くとの見通しを示しました。日本養鶏協会は27日、タマゴの需給見通しを発表し、今年の生産量がおよそ240万トンから250万トンになるとの見通しを発表しました。2024年の後半から去年はじめにかけて起きた鳥インフルエンザの流行でニワトリの数が減っていたものの、ひなの生育が進み順調に回復しているということです。このまま平年の水準に戻れば、今年の夏ごろま