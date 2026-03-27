◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)7回の打席でデッドボールを受けた大谷翔平選手がみせた行動が注目されました。2点をリードする7回、先頭打者の大谷選手が打席に入ると、この回より代わったテーラー・クラーク投手からいきなり右肘のプロテクターに直撃する死球を受けます。球場はドジャースファンからの大ブーイングに包まれました。すると大谷選手はゆっくりと一塁ベースへ向かい