「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）巨人・阿部監督が三回の守備でリクエストに成功した。三回無死一塁で、阪神・村上の送りバントは捕手の前へ。２−６−３とボールが渡ったが、打者走者の一塁到達は「セーフ」と判定された。これに阿部監督がリクエスト。今季から日本野球機構（ＮＰＢ）が運用を開始した「リプレーセンター」で映像が検証された。その結果がバックネット付近でヘッドセットをつけた審判に連絡され、