英明―大阪桐蔭6回裏大阪桐蔭無死、本塁打を放ち二塁へ向かう谷渕＝甲子園大阪桐蔭が競り勝った。三回に内海、谷渕の連続二塁打で2―2と追い付き、六回に谷渕が右本塁打。八回は藤田の中犠飛で決勝点を奪った。小川が5回2失点、川本が4回1失点と、左腕2人が踏ん張った。英明は初回2死二、三塁から松本一の左前打で2点を先制したが四回、五回の無死一、二塁は無得点。好投の冨岡を援護できなかった。