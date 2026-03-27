日銀本店27日の国債市場で、長期金利の指標となる新発10年債（381回債、表面利率2.1％）の利回りが夜間取引で上昇し、一時2.385％を付けた。1999年2月以来、27年1カ月ぶりの高水準。日中取引の終値利回りは前日より0.100％高い2.370％で、夜間に一段と上昇した。日銀が26日に日本の経済活動が盛んかどうかを示す指標「需給ギャップ」の再推計を公表したことで、早期の追加利上げに踏み切るとの観測が強まった。原油価格が高騰