きょう午後、南砺市で住宅2棟を焼く火事がありました。火は消し止められましたが火元とみられる家の3人と連絡が取れていないということです。警察などによりますときょう午後1時10分ごろ、南砺市松原新の職業不詳、柴田光弘さん（80）宅の「家の屋上から煙が上がっている」と通報がありました。消防がおよそ3時間20分後に火を消し止めましたが柴田さんの木造3階建て住宅を焼いたほか隣接する住宅1棟にも延焼しました。この火事で柴