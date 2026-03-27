キングコング西野亮廣（45）が27日、都内で映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）公開初日舞台あいさつに登壇した。自身が製作総指揮・原作・脚本を務め、20年に公開された「映画えんとつ町のプペル」の最新作。前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう1度出会うまでの物語を描く。キングコングの2人の実話をもとにした物語で、20代前半にブレークを果たすも、仕事へのプレッ