「トミーズカップ」（２７日、川口）浜野淳（５０）＝山陽・２４期＝は初日１Ｒを制して節目の通算８００勝を挙げた。３０線６枠だった準決１０Ｒは２周目で３番手へ追い上げ、４周ホームで主導権を取った影山伸（川口）を差して１着。連勝を決めた。「カムを替えた。試走では重かったが、本走では良かった」と結果が出て納得する。「乗りやすい。雨、晴れともにいい。このままいきます。タイヤもこれに頑張ってもらいます」