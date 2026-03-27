お笑いコンビ、アンタッチャブル（山崎弘也＝50、柴田英嗣＝50）が27日、大阪市のカンテレで行われた春の改編会見に出席し、新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（4月18日スタート、土曜深夜0時45分）をアピールした。同番組は20年に単発番組「パンドラTV」としてスタート。23年4月に「ひらけ！パンドラの箱アンタッチャブるTV」、24年4月には「アンタッチャブルの早速行ってみた」へとタイトルと内容を刷新したが